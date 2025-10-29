Ausblick: First Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Solar wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 45,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Solar 2,91 USD je Aktie vermeldete.

25 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 78,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 887,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Solar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,13 USD, gegenüber 12,02 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 31 Analysten durchschnittlich 5,29 Milliarden USD im Vergleich zu 4,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at