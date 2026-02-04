Firstsource Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Firstsource Solutions hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,74 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,43 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,02 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at