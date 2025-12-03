Five Below Aktie
WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018
03.12.2025 22:13:08
Five Below Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Five Below Inc. (FIVE) revealed a profit for third quarter of $36.505 million
The company's earnings totaled $36.505 million, or $0.66 per share. This compares with $1.687 billion, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Five Below Inc. reported adjusted earnings of $37.820 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.0% to $1.038 billion from $843.71 million last year.
Five Below Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.505 Mln. vs. $1.687 Bln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.03 last year. -Revenue: $1.038 Bln vs. $843.71 Mln last year.
