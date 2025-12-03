Five Below Aktie

Five Below für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 22:13:08

Five Below Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Five Below Inc. (FIVE) revealed a profit for third quarter of $36.505 million

The company's earnings totaled $36.505 million, or $0.66 per share. This compares with $1.687 billion, or $0.03 per share, last year.

Excluding items, Five Below Inc. reported adjusted earnings of $37.820 million or $0.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.0% to $1.038 billion from $843.71 million last year.

Five Below Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $36.505 Mln. vs. $1.687 Bln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.03 last year. -Revenue: $1.038 Bln vs. $843.71 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Five Below Incmehr Nachrichten