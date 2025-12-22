FlaniganS Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

FlaniganS Enterprises ließ sich am 19.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FlaniganS Enterprises die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 49,2 Millionen USD gegenüber 46,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,71 USD. Im Vorjahr waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 205,25 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 188,32 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at