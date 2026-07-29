Flowserve Corporation Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Flowserve Corporation (FLS) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $98.998 million, or $0.77 per share. This compares with $81.754 million, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, Flowserve Corporation reported adjusted earnings of $121.681 million or $0.95 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.6% to $1.169 billion from $1.188 billion last year.

Flowserve Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $98.998 Mln. vs. $81.754 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.62 last year. -Revenue: $1.169 Bln vs. $1.188 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.05 To $ 4.20 Full year revenue guidance: 3 %