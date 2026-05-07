Fluidigm: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fluidigm hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fluidigm in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,2 Millionen USD im Vergleich zu 40,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at