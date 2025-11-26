KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
26.11.2025 17:41:00
FLUX.2: Bild-KI-Modell mit besserer Textdarstellung und Weltwissen
FLUX.2, der Nachfolger des beliebten Bild-KI-Modells FLUX.1, bietet verbesserte Textdarstellung, erweitertes Weltwissen und höhere Auflösung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!