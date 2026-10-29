FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
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29.10.2026 21:59:24
FMC Corp. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for FMC Corp. (FMC):
Earnings: -$2.066 billion in Q3 vs. -$569.3 million in the same period last year. EPS: -$15.54 in Q3 vs. -$4.52 in the same period last year. Excluding items, FMC Corp. reported adjusted earnings of -$587.0 million or -$4.41 per share for the period.
Revenue: $105.9 million in Q3 vs. $542.2 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.56 To $ 0.70 Next quarter revenue guidance: $ 1.04 B To $ 1.14 B Full year EPS guidance: $ -3.66 To $ -3.50 Full year revenue guidance: $ 2.75 B To $ 2.85 B
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