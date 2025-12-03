GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
04.12.2025 00:30:00
Forget GameStop Stock, This Is a Much Better Buy
Since its epic meme stock rally in 2021, GameStop (NYSE: GME) has never quite left the limelight. Every now and then, the stock will experience sudden surges when there is positive news or if a notable person in the investing community mentions the stock.For instance, The Big Short's Michael Burry recently mentioned GameStop on X, and the stock surged higher. Many meme stock investors still clearly follow the name.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
