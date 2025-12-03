GameStop Aktie

GameStop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 00:30:00

Forget GameStop Stock, This Is a Much Better Buy

Since its epic meme stock rally in 2021, GameStop (NYSE: GME) has never quite left the limelight. Every now and then, the stock will experience sudden surges when there is positive news or if a notable person in the investing community mentions the stock.For instance, The Big Short's Michael Burry recently mentioned GameStop on X, and the stock surged higher. Many meme stock investors still clearly follow the name.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GameStop Corpmehr Nachrichten