IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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26.05.2026 15:00:00
Forget IonQ: This New Quantum Computing IPO Could Be This Year's Dark Horse
Quantum computing is a promising sector for investors. The technology is so potent that a quantum computer can complete complex calculations in minutes that would take a supercomputer centuries.That kind of power has brought investor interest to stocks in the sector, such as IonQ (NYSE: IONQ), thanks to its rapidly rising revenue. The company reported jaw-dropping sales growth of 755% year over year to $64.7 million in the first quarter.Despite its success, IonQ is not among the quantum computing businesses the federal government recently awarded funding to. Instead, the U.S. Department of Commerce selected one of its rivals, a newly public company called Infleqtion (NYSE: INFQ). This hints at Infleqtion's potential as this year's dark horse stock. Here's a closer look at the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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