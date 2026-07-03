Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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03.07.2026 20:18:28
Forget Nvidia: This Infrastructure Upstart Is The Real Backdoor AI Winner
Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's largest producer of data center GPUs, is the linchpin of the booming AI market. Most of the world's top AI companies use its GPUs to train their large language models (LLMs), and Nvidia locks in those clients with its proprietary software.Nvidia still has a bright future, but it's already the world's largest company with a market cap of $4.7 trillion. So if you're looking for bigger gains, it might be smarter to seek out smaller, faster-growing AI companies that are still much smaller than Nvidia.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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