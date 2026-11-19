NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri sprach nach der Vorlage der Quartalszahlen des KI-Chipherstellers in seinem Resümee am Mittwochmorgen von einem "symbolischen Kraftbeweis". Er senkte zwar seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie im Jahr 2028, glaubt aber weiterhin an Nvidia./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 09:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 150,96
|
Abst. Kursziel*:
45,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 150,96
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,73%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
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