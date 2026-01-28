Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
28.01.2026 12:51:00
Forget OpenAI -- Here Are 2 IPOs I Can't Wait For in 2026
It's looking like 2026 could be an extremely active year in the IPO market, with massive companies like SpaceX and OpenAI reportedly planning their public debuts. But in this video, longtime Fool.com analysts Matt Frankel and Tyler Crowe discuss two smaller IPOs they're looking forward to.*Stock prices used were the morning prices of Jan 22, 2026. The video was published on Jan 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.