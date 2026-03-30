Forian legte Quartalsergebnis vor

Forian hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Forian einen Umsatz von 5,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,17 Prozent auf 30,26 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 20,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at