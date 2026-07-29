Fortive Aktie

Fortive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 13:49:10

Fortive Boosts FY26 Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, technology company Fortive Corp. (FTV) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 to a range of $2.95 to $3.05 per share from the prior forecast range of $2.90 to $3.00 per share, reflecting strong first-half performance and confidence in the trajectory of the business.

In Wednesday's pre-market trading, FTV is trading on the NYSE at $65.50, up $1.34 or 2.09 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fortive Corp When Issued

mehr Nachrichten