Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|
29.07.2026 13:49:10
Fortive Boosts FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, technology company Fortive Corp. (FTV) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 to a range of $2.95 to $3.05 per share from the prior forecast range of $2.90 to $3.00 per share, reflecting strong first-half performance and confidence in the trajectory of the business.
In Wednesday's pre-market trading, FTV is trading on the NYSE at $65.50, up $1.34 or 2.09 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fortive Corp When Issued
|
29.07.26
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Fortive präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortive-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Fortive öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500-Titel Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortive von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.06.26
|S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortive-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)