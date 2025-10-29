Fortive Aktie

WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

29.10.2025 12:52:13

Fortive Corporation Q3 Income Rises

(RTTNews) - Fortive Corporation (FTV) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $117.0 million, or $0.35 per share. This compares with $111.5 million, or $0.32 per share, last year.

Excluding items, Fortive Corporation reported adjusted earnings of $228.3 million or $0.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.4% to $1.027 billion from $1.003 billion last year.

Fortive Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $117.0 Mln. vs. $111.5 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.32 last year. -Revenue: $1.027 Bln vs. $1.003 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $2.63 - $2.67

