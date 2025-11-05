Fortrea Holdings Aktie
WKN DE: A3ECGB / ISIN: US34965K1079
|
05.11.2025 13:04:48
Fortrea Holdings Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Fortrea Holdings Inc. (FTRE):
Earnings: -$15.90 million in Q3 vs. -$18.50 million in the same period last year. EPS: -$0.17 in Q3 vs. -$0.21 in the same period last year. Excluding items, Fortrea Holdings Inc. reported adjusted earnings of $11.70 million or $0.12 per share for the period.
Analysts projected $0.16 per share Revenue: $701.30 million in Q3 vs. $674.90 million in the same period last year.
The company updated FY25 revenue guidance to $2.700 Bln. - $2.750 Bln. from $2.600 Bln -$2.700 Bln.
Aktien in diesem Artikel
|Fortrea Holdings Inc Registered Shs When Issued
|9,65
|-6,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.