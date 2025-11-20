OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
21.11.2025 00:28:39
Foxconn, OpenAI partner on AI hardware manufacturing
Initially, the collaboration will cover a range of scenarios across assembly, inspection, machine tending and logistics applicationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
