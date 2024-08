Fraport-Aktie im Plus: Frankfurter Flughafen erzielt nur geringes Passagierplus

Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, stieg das Fluggastaufkommen um 0,5 Prozent auf rund 6,0 Millionen. Erfreulich sei die Auslastung der Flugzeuge gewesen: Diese erreichte im Berichtsmonat mit 86,1 Prozent einen neuen Bestwert, der 0,2 Prozentpunkte über dem bisherigen Rekord von August 2015 lag, so Fraport. Von den Passagierzahlen 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 12,7 Prozent entfernt.

Das Cargo-Volumen wuchs den weiteren Angaben zufolge im Berichtsmonat um 5,0 Prozent zum Vergleichsmonat 2023 auf 172.741 Tonnen.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Die 14 griechischen Regionalflughäfen steigerten das Aufkommen um rund 3,8 Prozent auf 6,4 Millionen Passagiere. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte mit rund 5,6 Millionen Fluggästen um 2,1 Prozent zu.

Jefferies senkt Ziel für Fraport auf 50 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe dieses mit gesenktem Jahresziel abgeschlossen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich sei auf mögliche Gegenwinde für den freien Barmittelzufluss (FCF) hingewiesen worden, durch die sich der Zeitpunkt, zu dem die Mittelabflüsse den -zuflüssen entsprechen, ins Jahr 2026 verschieben könnte. Hunt ist nicht davon überzeugt, dass die Ergebnisse in naher Zukunft eine bedeutende Dynamik entwickeln könnten.

Die Fraport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent höher bei 44,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)