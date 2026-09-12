KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.09.2026 19:30:00
Fraunhofer-Studie: KI-Robotik ist umfassender als Humanoide
KI-basierte Robotik wird laut Fraunhofer zur Wachstumsbranche. Humanoide erhalten Milliarden, entscheidend sind aber Daten, Software und Integration.
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