Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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22.10.2026 11:12:00
Starshield-Drosselung: Nato-KI-System hat laut Palantir keinen Kill-Switch
Die Drosselung des Satellitensystems Starshield in der Ukraine schürt in Europa Sorge vor Abhängigkeiten von US-Technologie. So auch bei der Nato, die ein KI-System von Palantir nutzt. Der Konzern beschwichtigt nun.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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