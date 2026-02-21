Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
21.02.2026 11:02:30
Fred Segal Has a New Owner. This Time It’s Aritzia.
The storied Los Angeles retailer, once recognized as an arbiter of West Coast style, has been acquired by the mass-market brand Aritzia.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
