Evogene Aktie
WKN DE: A0Q7UP / ISIN: IL0011050551
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17.08.2026 13:49:50
Freightos Appoints Yaron Eldad As Chief Financial Officer
(RTTNews) - Freightos Limited (CRGO), a software company that operates a freight pricing, booking, and procurement platform, said on Monday that it has appointed Yaron Eldad as chief financial officer with effect from September 1. Most recently, Eldad served as CFO of Evogene Ltd (EVGN).
On March 12, the company had announced the appointment of then CFO Pablo Pinillos as Chief Executive Officer with effect from March 16.
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