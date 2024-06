Freitagshandel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,38 Prozent fester bei 4 921,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,220 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,137 Prozent auf 4 909,30 Punkte an der Kurstafel, nach 4 902,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 922,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 909,30 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,209 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 030,35 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 5 083,42 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.06.2023, den Wert von 4 344,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,06 Prozent nach oben. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,30 Prozent auf 64,89 EUR), adidas (+ 1,57 Prozent auf 226,10 EUR), AXA (+ 1,22 Prozent auf 30,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 105,15 EUR) und Allianz (+ 0,81 Prozent auf 261,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen LOréal (-2,04 Prozent auf 413,38 EUR), Inditex (-0,36 Prozent auf 46,62 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,22 Prozent auf 713,30 EUR), Stellantis (-0,14 Prozent auf 18,50 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 193,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 217 029 Aktien gehandelt. Mit 372,413 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at