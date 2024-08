Freitagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Der DAX entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent auf 18 311,14 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,724 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,290 Prozent höher bei 18 236,02 Punkten, nach 18 183,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 226,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 344,22 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 2,96 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der DAX 18 518,03 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 738,81 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, bei 15 789,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,19 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 12,08 Prozent auf 29,45 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 32,10 EUR), Zalando (+ 1,35 Prozent auf 23,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,02 Prozent auf 60,20 EUR) und Daimler Truck (+ 0,94 Prozent auf 34,27 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Henkel vz (-0,31 Prozent auf 77,86 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,26 Prozent auf 136,62 EUR), Merck (-0,24 Prozent auf 169,35 EUR), MTU Aero Engines (-0,22 Prozent auf 266,80 EUR) und Brenntag SE (-0,19 Prozent auf 63,34 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 175 507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 224,061 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at