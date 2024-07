Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 18 461,29 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,765 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,001 Prozent stärker bei 18 450,59 Punkten, nach 18 450,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 18 420,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 650,36 Zähler.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 05.06.2024, bei 18 575,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wurde der DAX mit 18 175,04 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor einem Jahr, am 05.07.2023, bei 15 937,58 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,09 Prozent zu. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Continental (+ 3,76 Prozent auf 61,26 EUR), Sartorius vz (+ 2,63 Prozent auf 230,60 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 35,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,24 Prozent auf 27,39 EUR) und Porsche (+ 1,95 Prozent auf 71,16 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-4,77 Prozent auf 490,60 EUR), Deutsche Börse (-1,55 Prozent auf 187,25 EUR), Deutsche Bank (-1,30 Prozent auf 15,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 445,60 EUR) und BASF (-0,73 Prozent auf 45,12 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 774 251 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,041 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

