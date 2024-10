Freitagshandel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Um 15:41 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent auf 19 630,31 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,845 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,203 Prozent auf 19 543,71 Punkte an der Kurstafel, nach 19 583,39 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 665,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 540,20 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 711,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 354,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 094,91 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 17,06 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 674,68 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 7,39 Prozent auf 38,08 EUR), Continental (+ 4,26 Prozent auf 60,76 EUR), Porsche (+ 2,61 Prozent auf 68,36 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,09 Prozent auf 40,50 EUR) und adidas (+ 1,91 Prozent auf 229,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Commerzbank (-1,22 Prozent auf 16,62 EUR), Zalando (-1,21 Prozent auf 30,09 EUR), Siemens Energy (-1,18 Prozent auf 36,05 EUR), MTU Aero Engines (-0,93 Prozent auf 309,80 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,90 Prozent auf 32,06 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 164 242 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at