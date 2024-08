Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Der MDAX zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent höher bei 24 380,28 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 237,074 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,184 Prozent auf 24 151,03 Punkte an der Kurstafel, nach 24 106,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 497,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 149,35 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,321 Prozent. Vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 252,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 708,90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 026,16 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 9,16 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 8,15 Prozent auf 27,06 EUR), Aroundtown SA (+ 5,55 Prozent auf 2,06 EUR), LEG Immobilien (+ 4,69) Prozent auf 84,90 EUR), LANXESS (+ 4,47 Prozent auf 22,67 EUR) und Delivery Hero (+ 3,56 Prozent auf 21,84 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil RATIONAL (-1,50 Prozent auf 853,50 EUR), HelloFresh (-1,44 Prozent auf 5,33 EUR), TeamViewer (-0,99 Prozent auf 12,47 EUR), Ströer SE (-0,60 Prozent auf 58,25 EUR) und PUMA SE (-0,59 Prozent auf 35,37 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 315 440 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,604 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at