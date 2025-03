NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui nach einem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Angesichts des komplexen Geschäftsmodells des Reisekonzerns hätten die Anleger viele Informationen zu verarbeiten gehabt, schrieb Analyst Richard Clarke in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Ohne neue Unternehmensziele sei eine Neubewertung schwierig, weshalb er auf Aussagen zu Kapitalausschüttungen im weiteren Jahresverlauf als Kurstreiber warte./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 19:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 06:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.