Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zum Handelsende herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der MDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 24 816,95 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 240,854 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,186 Prozent fester bei 24 832,69 Punkten, nach 24 786,62 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 956,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 721,49 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,16 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25 576,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, betrug der MDAX-Kurs 27 508,47 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 816,26 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,53 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 6,28 Prozent auf 7,34 EUR), Evonik (+ 2,80 Prozent auf 19,28 EUR), Talanx (+ 2,58 Prozent auf 75,45 EUR), LANXESS (+ 2,23 Prozent auf 23,87 EUR) und TUI (+ 2,08 Prozent auf 5,78 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-4,20 Prozent auf 66,15 EUR), Aroundtown SA (-1,78 Prozent auf 2,04 EUR), Befesa (-1,68 Prozent auf 25,80 EUR), KION GROUP (-1,31 Prozent auf 34,64 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,26 Prozent auf 62,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 4 089 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,399 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

