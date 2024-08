Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Der TecDAX verliert am Freitagnachmittag an Boden.

Am Freitag fällt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,60 Prozent auf 3 263,60 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 529,886 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,658 Prozent schwächer bei 3 294,81 Punkten, nach 3 316,62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 294,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 238,96 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,46 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 301,05 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.05.2024, den Wert von 3 239,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.08.2023, den Wert von 3 236,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1,83 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit QIAGEN (+ 2,76 Prozent auf 42,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,54 Prozent auf 24,33 EUR), 1&1 (+ 0,55 Prozent auf 14,72 EUR), HENSOLDT (+ 0,42 Prozent auf 33,54 EUR) und freenet (+ 0,16 Prozent auf 25,46 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-10,08 Prozent auf 53,50 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 248,50 EUR), Infineon (-5,03 Prozent auf 29,54 EUR), Kontron (-4,66 Prozent auf 18,40 EUR) und Nordex (-3,95 Prozent auf 12,90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 824 806 Aktien gehandelt. Mit 227,491 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

