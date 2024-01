Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Heute legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der TecDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 267,74 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 481,077 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,335 Prozent auf 3 280,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 287,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 256,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,013 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 332,53 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.10.2023, einen Stand von 2 895,17 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 3 141,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,71 Prozent zurück. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 373,55 Punkte. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,38 Prozent auf 35,49 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,21 Prozent auf 39,76 EUR), ATOSS Software (+ 2,06 Prozent auf 222,50 EUR), Nemetschek SE (+ 1,28 Prozent auf 80,54 EUR) und SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 148,88 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen MorphoSys (-11,70 Prozent auf 33,50 EUR), Kontron (-4,31 Prozent auf 22,20 EUR), Energiekontor (-2,80 Prozent auf 76,40 EUR), Nordex (-2,78 Prozent auf 9,08 EUR) und EVOTEC SE (-2,74 Prozent auf 14,18 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 347 445 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 169,396 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,59 zu Buche schlagen. Mit 7,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at