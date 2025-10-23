ATOSS Software Aktie

115,40EUR 9,60EUR 9,07%
ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 08:32:00

ATOSS Software Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Hold
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
106,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
115,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,99%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten

Analysen zu ATOSS Software AGmehr Analysen

08:32 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.07.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 115,40 9,07% ATOSS Software AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:03 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:59 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 Merck Buy Deutsche Bank AG
08:44 Roche Hold Jefferies & Company Inc.
08:32 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
08:26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Siemens Buy UBS AG
08:13 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:04 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Hermès Neutral UBS AG
07:42 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:41 SAP Buy UBS AG
07:40 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07:30 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:21 SAP Overweight Barclays Capital
07:05 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:45 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
06:30 Tesla Outperform RBC Capital Markets
06:29 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:28 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
06:27 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 adidas Kaufen DZ BANK
06:26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:09 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 L'Oréal Kaufen DZ BANK
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
22.10.25 TeamViewer Halten DZ BANK
22.10.25 Amazon Buy UBS AG
22.10.25 Microsoft Buy UBS AG
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
22.10.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Netflix Buy UBS AG
22.10.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Merck Kaufen DZ BANK
22.10.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.25 Nestlé Kaufen DZ BANK
22.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Netflix Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen