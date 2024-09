Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Heute wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,87 Prozent höher bei 3 312,65 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 529,596 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 3 285,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 284,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 317,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 284,88 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 272,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 400,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 079,56 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,359 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 5,19 Prozent auf 11,76 EUR), EVOTEC SE (+ 4,31 Prozent auf 6,30 EUR), Nordex (+ 4,21 Prozent auf 14,84 EUR), Nagarro SE (+ 3,32 Prozent auf 74,70 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,82 Prozent auf 16,21 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-1,16 Prozent auf 68,00 EUR), Elmos Semiconductor (-0,45 Prozent auf 66,60 EUR), Siemens Healthineers (-0,42 Prozent auf 49,79 EUR), United Internet (+ 0,00 Prozent auf 19,00 EUR) und HENSOLDT (+ 0,00 Prozent auf 30,58 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 148 537 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 226,791 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,89 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at