Freitagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,25 Prozent stärker bei 15 529,12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,424 Prozent fester bei 15 252,36 Punkten in den Handel, nach 15 187,90 Punkten am Vortag.

Bei 15 535,20 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 237,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der NASDAQ 100 15 131,52 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.08.2023, einen Stand von 15 128,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 11 605,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 42,96 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit KLA-Tencor (+ 5,50 Prozent auf 534,25 USD), Lam Research (+ 5,41 Prozent auf 685,43 USD), Applied Materials (+ 5,25 Prozent auf 150,68 USD), Microchip Technology (+ 5,24 Prozent auf 77,56 USD) und Warner Bros Discovery (+ 5,08 Prozent auf 10,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Illumina (-8,05 Prozent auf 98,37 USD), AstraZeneca (-1,44 Prozent auf 63,17 USD), Sirius XM (-1,28 Prozent auf 4,63 USD), eBay (-0,20 Prozent auf 39,85 USD) und The Kraft Heinz Company (-0,18 Prozent auf 32,89 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 746 160 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,667 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at