Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Am Freitag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,25 Prozent auf 39 261,37 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 14,175 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,145 Prozent auf 39 107,10 Punkte an der Kurstafel, nach 39 164,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39 092,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 39 397,33 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,196 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 852,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 807,37 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, notierte der Dow Jones bei 33 852,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,10 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,89 Prozent auf 500,51 USD), Salesforce (+ 2,59 Prozent auf 259,40 USD), Caterpillar (+ 1,62 Prozent auf 332,77 USD), American Express (+ 1,46 Prozent auf 231,74 USD) und Goldman Sachs (+ 1,39 Prozent auf 452,15 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-17,26 Prozent auf 77,93 USD), Travelers (-1,78 Prozent auf 203,26 USD), Coca-Cola (-0,39 Prozent auf 63,66 USD), Merck (-0,29 Prozent auf 129,45 USD) und Amazon (-0,26 Prozent auf 197,33 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Nike-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 3 566 745 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,91 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

