Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,90 Prozent stärker bei 18 352,76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,068 Prozent höher bei 18 200,60 Punkten, nach 18 188,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 366,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 197,14 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 3,26 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 17 187,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 248,52 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Stand von 13 791,65 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 24,29 Prozent zu. Bei 18 366,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 6,25 Prozent auf 0,17 CHF), 3D Systems (+ 5,96 Prozent auf 3,20 USD), Geron (+ 3,90 Prozent auf 4,53 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 3,46 Prozent auf 16,13 USD) und EXACT Sciences (+ 3,20 Prozent auf 44,57 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ebix (-59,12 Prozent auf 0,00 USD), Dixie Group (-11,11 Prozent auf 0,56 USD), Lifetime Brands (-8,89 Prozent auf 7,17 USD), Comtech Telecommunications (-6,81 Prozent auf 3,01 USD) und Compugen (-6,59 Prozent auf 1,56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43 314 015 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,164 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at