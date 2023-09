Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Um 09:12 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,94 Prozent auf 7 145,97 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,783 Prozent auf 7 157,39 Punkte an der Kurstafel, nach 7 213,90 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 133,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 157,39 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 2,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 240,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 203,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2022, einen Stand von 5 918,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 8,36 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im CAC 40 aktuell

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 3 201 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 367,915 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,03 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at