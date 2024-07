Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Freitag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,61 Prozent schwächer bei 12 173,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,419 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 12 236,94 Punkte an der Kurstafel, nach 12 247,61 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 243,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 165,05 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 1,32 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 19.06.2024, einen Wert von 12 060,24 Punkten auf. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 11 296,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 120,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 12 434,03 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 0,50 Prozent auf 79,96 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 531,50 CHF), Givaudan (+ 0,14 Prozent auf 4 233,00 CHF), Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 1 196,50 CHF) und Holcim (+ 0,07 Prozent auf 83,24 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-1,97 Prozent auf 507,40 CHF), Swiss Re (-1,89 Prozent auf 106,45 CHF), Zurich Insurance (-1,38 Prozent auf 472,50 CHF), Richemont (-1,22 Prozent auf 133,20 CHF) und Sika (-1,17 Prozent auf 262,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 056 453 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 250,440 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at