Freitagshandel in Zürich: SPI schlussendlich auf grünem Terrain

Das machte das Börsenbarometer in Zürich zum Handelsende.

Letztendlich gewann der SPI im SIX-Handel 0,65 Prozent auf 16 038,17 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,950 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,563 Prozent höher bei 16 024,71 Punkten in den Handel, nach 15 935,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 048,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 986,94 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der SPI mit 14 897,33 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der SPI mit 14 798,96 Punkten berechnet. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 15 075,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,08 Prozent zu Buche. Bei 16 048,92 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell ONE swiss bank (+ 19,40 Prozent auf 4,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 6,52 Prozent auf 0,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,59 Prozent auf 0,07 CHF), Evolva (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF) und Richemont (+ 5,31 Prozent auf 144,75 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arundel (-7,37 Prozent auf 0,18 CHF), Meyer Burger (-6,54 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (-5,61 Prozent auf 2,22 CHF), Swiss Life (-5,43 Prozent auf 626,60 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,83 Prozent auf 6,90 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 126 461 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,732 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

