Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton rechnet mit einem mauen Jahresstart des Dialysespezialisten. Die Grippesaison habe die Behandlungszahlen gedrückt, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalbericht. Er ist aber optimistisch für den Rest des Jahres. FMC-Aktien stehen auf der "Conviction Buy List" von Goldman.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 09:29 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 41,90 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24,11 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 52 033 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 fiel die Aktie um 5,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen.

