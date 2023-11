Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX letztendlich steigen

Heute zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Im SDAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 0,26 Prozent aufwärts auf 13 054,04 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 106,372 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,131 Prozent auf 13 036,62 Punkte an der Kurstafel, nach 13 019,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 065,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 988,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,49 Prozent nach. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2023, den Stand von 12 331,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 999,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wurde der SDAX mit 12 582,67 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 8,02 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit MorphoSys (+ 3,09 Prozent auf 16,86 EUR), AUTO1 (+ 2,83 Prozent auf 6,24 EUR), SYNLAB (+ 2,62 Prozent auf 11,35 EUR), Aroundtown SA (+ 2,26 Prozent auf 2,31 EUR) und Klöckner (+ 2,12 Prozent auf 6,01 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Nagarro SE (-3,08 Prozent auf 81,95 EUR), secunet Security Networks (-3,05 Prozent auf 146,40 EUR), PATRIZIA SE (-2,37 Prozent auf 7,42 EUR), Varta (-1,65 Prozent auf 20,85 EUR) und Energiekontor (-1,31 Prozent auf 67,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 4 026 411 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,525 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

