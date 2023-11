HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Varta auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der starke Kursanstieg infolge der vorläufigen Zahlen sei übertrieben gewesen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztlich sei das unerwartet gute Betriebsergebnis des Batterieherstellers nur Einmaleffekten geschuldet, während die Margen im Quartal durch rückläufige Preise beeinträchtigt worden seien. Besorgniserregend seien zudem die Pläne zur Kapazitätserweiterung im Bereich Energiespeicherung. Da alle Kreditlinien voll ausgeschöpft seien, gebe es im Umstrukturierungsprozess auch keinerlei Spielraum für Fehler./tav/edh



