Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

So bewegte sich der TecDAX am Freitag schlussendlich

Am Freitag steht der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,59 Prozent im Plus bei 3 388,05 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 553,781 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,011 Prozent leichter bei 3 367,88 Punkten in den Handel, nach 3 368,25 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 353,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 391,80 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,991 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.09.2024, den Stand von 3 257,40 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 11.07.2024, mit 3 394,81 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 035,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 5,33 Prozent auf 93,90 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,95 Prozent auf 41,94 EUR), Kontron (+ 2,91 Prozent auf 16,99 EUR), Sartorius vz (+ 1,87 Prozent auf 240,10 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,70 Prozent auf 98,65 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-2,46 Prozent auf 13,50 EUR), Siltronic (-2,11 Prozent auf 62,60 EUR), ATOSS Software (-2,09 Prozent auf 131,00 EUR), SMA Solar (-1,86 Prozent auf 16,34 EUR) und HENSOLDT (-1,73 Prozent auf 28,36 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 453 711 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 242,457 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

