Freundlicher Handel: ATX Prime am Mittag freundlich

Der ATX Prime wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,19 Prozent stärker bei 1 850,48 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 847,17 Zählern und damit 0,012 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 846,95 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 854,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 847,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der ATX Prime auf 1 839,14 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wies der ATX Prime 1 862,04 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 570,38 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,96 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 1,03 Prozent auf 13,68 EUR), Andritz (+ 0,86 Prozent auf 58,80 EUR), DO (+ 0,81 Prozent auf 149,20 EUR), Palfinger (+ 0,69 Prozent auf 21,95 EUR) und EVN (+ 0,66 Prozent auf 30,35 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-5,36 Prozent auf 5,30 EUR), AMAG (-1,63 Prozent auf 24,20 EUR), Polytec (-1,61 Prozent auf 3,06 EUR), Addiko Bank (-0,85 Prozent auf 17,55 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,51 Prozent auf 98,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 417 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,873 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2024 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

