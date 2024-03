Freundlicher Handel: ATX Prime klettert zum Start

ATX Prime-Handel am fünften Tag der Woche.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 1 706,89 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,076 Prozent fester bei 1 705,23 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 703,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 704,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 707,60 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,079 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der ATX Prime 1 698,25 Punkte auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 1 666,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 788,94 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,417 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3,44 Prozent auf 6,02 EUR), FACC (+ 1,51 Prozent auf 6,05 EUR), Palfinger (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,08 Prozent auf 28,20 EUR) und OMV (+ 0,85 Prozent auf 40,31 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-0,90 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 116,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,59 Prozent auf 42,00 EUR), Andritz (-0,51 Prozent auf 58,60 EUR) und Raiffeisen (-0,30 Prozent auf 19,82 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,868 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at