Freundlicher Handel: ATX Prime schließt im Plus

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Schlussendlich notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent fester bei 1 731,78 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,028 Prozent leichter bei 1 720,84 Punkten, nach 1 721,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 731,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 717,89 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.02.2024, bei 1 710,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 697,62 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 582,52 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,04 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 750,09 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 6,84 Prozent auf 26,55 EUR), Raiffeisen (+ 2,20 Prozent auf 19,52 EUR), UBM Development (+ 1,56 Prozent auf 19,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 8,40 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,36 Prozent auf 39,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-3,24 Prozent auf 3,28 EUR), Palfinger (-2,99 Prozent auf 22,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,68 Prozent auf 16,40 EUR), STRABAG SE (-1,41 Prozent auf 41,95 EUR) und PORR (-1,22 Prozent auf 12,94 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 514 300 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 23,346 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,43 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent an der Spitze im Index.

