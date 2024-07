Freundlicher Handel: ATX Prime zeigt sich am Mittag fester

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,53 Prozent auf 1 849,86 Punkte an. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent schwächer bei 1 839,96 Punkten, nach 1 840,04 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 852,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 839,85 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 04.06.2024, den Stand von 1 826,46 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2024, den Stand von 1 791,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der ATX Prime auf 1 622,20 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,92 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 1,64 Prozent auf 6,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,58 Prozent auf 17,32 EUR), UBM Development (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR), BAWAG (+ 1,36 Prozent auf 63,15 EUR) und Semperit (+ 1,32 Prozent auf 10,72 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-3,08 Prozent auf 8,82 EUR), Rosenbauer (-1,10 Prozent auf 36,00 EUR), AMAG (-0,78 Prozent auf 25,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,70 Prozent auf 112,80 EUR) und FACC (-0,38 Prozent auf 7,96 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 196 179 Aktien gehandelt. Mit 26,282 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

