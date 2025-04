ATX Prime-Wert AMAG-Aktie: AMAG-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Wie im Zuge der Hauptversammlung von ATX Prime-Papier AMAG am 15.04.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 1,20 EUR. So sank die AMAG-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent. Alles in allem zahlt AMAG 52,90 Mio. EUR an Aktionäre. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte die AMAG-Aktie am Tag der Hauptversammlung via wien bei 25,00 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von AMAG wird das AMAG-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die AMAG-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der AMAG-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 5,00 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 5,62 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von AMAG via wien um 5,66 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 13,21 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von AMAG

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,30 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,22 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel AMAG

Die Marktkapitalisierung des ATX Prime-Unternehmens AMAG steht aktuell bei 881,600 Mio. EUR. AMAG verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,59. Der Umsatz von AMAG belief sich in 2024 auf 1,449 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,23 EUR.

Redaktion finanzen.at