Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 4 469,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 4 457,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 456,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 456,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 470,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,433 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 4 415,38 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, bei 4 529,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 893,92 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,23 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 2,06 Prozent auf 48,76 GBP), Diageo (+ 1,47 Prozent auf 24,78 GBP), BASF (+ 1,07 Prozent auf 43,82 EUR), Glencore (+ 1,00 Prozent auf 4,14 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,92 Prozent auf 42,60 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,38 Prozent auf 27,23 GBP), UBS (-0,23 Prozent auf 26,11 CHF), AstraZeneca (-0,20 Prozent auf 130,76 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,16 Prozent auf 37,86 EUR) und Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 25,05 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 152 883 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 541,062 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at